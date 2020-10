Miza Marelui Premiu din Portugalia: Lewis Hamilton, la un pas să-l depășească pe Michael Schumacher

Formula 1

Pilotul britanic Lewis Hamilton va încerca să devină recordmanul absolut de victorii în Formula 1, iar echipa sa Mercedes vizează adjudecarea unui al şaptelea titlu mondial consecutiv la constructori, duminică, la Marele Premiu al Portugaliei, ce va avea loc pe circuitul din Portimao, informează AFP.







Dacă va obţine a 92-a victorie din carieră, Hamilton îl va depăşi pe legendarul Michael Schumacher la numărul de victorii şi va face un pas în plus spre al şaptelea titlu mondial la piloţi, egalându-l astfel pe campionul german, transmite Agerpres





Cu 69 de puncte în plus faţă de coechipierul său, finlandezul Valtteri Bottas, cu şase etape înainte de final, Hamilton este bine plasat în cursa pentru titlu. Echipa sa, Mercedes, este şi mai avantajată, cu 180 de puncte avans faţă de Red Bull şi ar putea fi încoronată pentru a şaptea oară începând din 2014.



Dar circuitul Algarve (Portimao) este al doilea din acest an care intră în calendarul bulversat de pandemia de coronavirus, după ce nu a fost utilizat niciodată pentru un Grand Prix de Formula 1. Primul a fost Mugello în Italia.



"Ne-am concentrat pe cea mai bună modalitate de a ne pregăti pentru circuitele pe care nu le cunoaştem şi să maximizăm rapiditatea cu care intrăm în posesia datelor", a subliniat Toto Wolff, directorul echipei Mercedes.



"Portimao are aerul unui circuit interesant, cu multe denivelări şi viraje neobişnuite. Dacă anumite echipe au venit să facă teste aici în urmă cu câţiva ani, circuitul nu a fost totuşi utilizat niciodată pentru Formula 1", a subliniat, la rândul său, Pierre Gasly, pilotul francez de la AlphaTauri.



Aproximativ 25.000 de spectatori sunt aşteptaţi, cu mult mai puţin decât numărul de bilete vândute iniţial (46.000), dar reizbucnirea pandemiei de coronavirus în Europa şi în Portugalia a determinat autorităţile să reducă numărul de spectatori.