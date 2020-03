Formula 1: Alte trei curse au fost amânate - Sezonul ar putea debuta în iunie

Prima etapă a sezonului 2020 din Formula 1 ar fi trebuit să aibă loc pe 15 martie, în Australia.



Ce curse au fost amânate până acum:

Marele Premiu al Australiei (12-15 martie), Marele Premiu din Bahrain (20-22 martie), Marele Premiu al Vietnamului (3-5 aprilie), Marele Premiu al Chinei (17-19 aprilie), Marele Premiu al Olandei (1-3 mai), Marele Premiu al Spaniei (8-10 mai) și Marele Premiu din Monaco (21-24 mai).

Următoarea cursă din calendar este programată în perioada 5-7 iunie, în Azerbaijan.



BREAKING: The Dutch, Spanish and Monaco Grands Prix have been postponed due to the global coronavirus #F1 https://t.co/jWGUra72Ok