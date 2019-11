Pilotul indonezian Afridza Munandar a murit după un accident în competiţie, la Sepang

Pilotul indonezian Afridza Munandar a murit după un accident suferit în timpul unei curse din cadrul Asia Talent Cup, sâmbătă, pe circuitul Sepang, care găzduieşte în acest weekend GP-ul Malaeziei, potrivit News.ro.

“Incidentul a avut loc în primul tur, la virajul 10, şi cursa a fost oprită imediat. Înciuda eforturilor echipelor medicale de la circuit şi de la spital, Munandar a murit”, se arată într-un comunicat al organizatorilor.

Potrivit AFP, indonezianul în vârstă de 20 de ani a primit iniţial îngrijiri pe circuit, după care a fost transportat cu elicopterul la spitalul din Kuala Lumpur.

Ca urmare a decesului pilotului, înaintea curselor de Moto3, Moto2 şi MotoGP de pe circuitul Sepang se va ţine un minut de reculegere.

Asia Talent Cup reprezintă una dintre formulele de promovare către MotoGP şi este o competiţie rezervată tinerilor piloţi din Asia şi Oceania.

