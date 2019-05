VIDEO Auto - IndyCar: Francezul Simon Pagenaud a câştigat cursa de 500 de mile de la Indianapolis

Component al echipei Penske, Pagenaud a fost înregistrat la capătul celor 200 de tururi de circuit în 2h 50 min 33 sec (viteză medie: 289,2 km/h), reuşind să-l devanseze cu 0,2086 secunde pe americanul Alexander Rossi (Andretti) şi cu 0,3413 pe japonezul Takuma Sato (Rahal Letterman Lanigan).



Francezul, plecat din pole position, a optat pentru o strategie agresivă şi a condus în 116 din cele 200 de tururi, însă victoria s-a jucat pe final. Cursa a fost întreruptă în turul 180, după două accidente succesive, iar după reluare Pagenaud şi Rossi au început să se depăşească reciproc, până în momentul în care care pilotul lui Penske, echipă istorică din IndyCar, a luat un avantaj decisiv, cu două tururi înainte de sosire.



Graţie acestui succes, Simon Pagenaud a urcat pe prima poziţie în clasamentul general al campionatului IndyCar, devansându-l cu un punct pe americanul Josef Newgarden, coechipierul său de la Penske, clasat pe locul al patrulea duminică.



Clasamentul final al celei de-a 103-a ediţii a Cursei de 500 mile de la Indianapolis:





1. Simon Pagenaud (Franţa/Penske) 2 h 50 min 33 sec

2. Alexander Rossi (SUA/Andretti) la 0,2086

3. Takuma Sato (Japonia/Rahal Letterman Lanigan) la 0,3413

4. Josef Newgarden (SUA/Penske) la 0,8979

5. Will Power (Australia/Penske) la 1,6173

6. Ed Carpenter (SUA/Ed Carpenter) la 1,9790

7. Santino Ferrucci (SUA/Dale Coyne) la 2,8055

8. Ryan Hunter-Reay (SUA/Andretti) la 4,0198

9. Tony Kanaan (Brazilia/A.J. Foyt) la 4,7708

10. Conor Daly (SUA/Andretti) la 5,3459

....



Clasamentul general al Campionatului IndyCar:





1. Simon Pagenaud (Franţa/Penske) 250 puncte

2. Josef Newgarden (SUA/Penske) 249

3. Alexander Rossi (SUA/Andretti) 228

4. Takuma Sato (Japonia/Rahal Letterman Lanigan) 203

5. Scott Dixon (Noua Zeelandă/Chip Ganassi) 203

....





\uD83D\uDC8BYou better believe I gave those bricks at @IMS a big old French kiss! #indy500 #ThisisMay pic.twitter.com/EzoD2hEjEz — Simon Pagenaud (@simonpagenaud) 26 mai 2019