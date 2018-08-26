​Formula 1: Sebastian Vettel a câștigat Marele Premiu al Belgiei; Lewis Hamilton a încheiat pe locul doi

Germanul Sebastian Vettel (Ferarri) a câștigat, duminică, Marele Premiu de Formula 1 al Belgiei, a XII-a etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, el fiind urmat de britanicul Lewis Hamilton (Mercedes), plecat din pole-position, și Max Verstappen (Red Bull). Grație acestei victorii, Vettel (214 puncte) s-a apropiat la 17 puncte de Hamilton (231 de puncte), liderul clasamentului piloților.







Vettel a câștigat a 52-a cursă din carieră și a cincea din acest sezon, după cele din Australia, Bahrain, Canada și Marea Britanie. Acesta este al treilea succes al germanului pe circuitul Spa-Francorchamps.







Marele Premiu al Belgiei, rezultate:



A dominant victory for Sebastian Vettel in Spa!



Both @ForceIndiaF1's in the top 10 \uD83D\uDC4F#BelgianGP \uD83C\uDDE7\uD83C\uDDEA #F1 pic.twitter.com/rqaNIw0kHY — Formula 1 (@F1) 26 august 2018

Clasamentul general al piloților:





1 Lewis Hamilton (GBR) MERCEDES 231 puncte

2 Sebastian Vettel (GER) FERRARI 214

3 Kimi Räikkönen (FIN) FERRARI 146

4 Valtteri Bottas (FIN) MERCEDES 144

5 Max Verstappen (NED) RED BULL RACING TAG HEUER 120

6 Daniel Ricciardo (AUS) RED BULL RACING TAG HEUER 118

7 Nico Hulkenberg (GER) RENAULT 52

8 Kevin Magnussen (DEN) HAAS FERRARI 49

9 Fernando Alonso (ESP) MCLAREN RENAULT 44

10 Sergio Perez (MEX) FORCE INDIA MERCEDES 40

11 Esteban Ocon (FRA) FORCE INDIA MERCEDES 37

12 Carlos Sainz (ESP) RENAULT 30

13 Pierre Gasly (FRA) SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 28

14 Romain Grosjean (FRA) HAAS FERRARI 27

15 Charles Leclerc (MON) SAUBER FERRARI 13

16 Stoffel Vandoorne (BEL) MCLAREN RENAULT 8

17 Marcus Ericsson (SWE) SAUBER FERRARI 6

18 Lance Stroll (CAN) WILLIAMS MERCEDES 4

19 Brendon Hartley (NZL) SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 2

20 Sergey Sirotkin (RUS) WILLIAMS MERCEDES 0





Clasamentul constructorilor:





1 MERCEDES 375 puncte

2 FERRARI 360

3 RED BULL RACING TAG HEUER 238

4 RENAULT 82

5 HAAS FERRARI 76

6 MCLAREN RENAULT 52

7 SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 30

8 SAUBER FERRARI 19

10 WILLIAMS MERCEDES 4

11 FORCE INDIA MERCEDES 0





Următoarea etapă, Marele Premiu al Italiei, va avea loc pe 2 septembrie, la Monza.







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