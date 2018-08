​Formula 1: Sebastian Vettel a câștigat Marele Premiu al Belgiei; Lewis Hamilton a încheiat pe locul doi

Germanul Sebastian Vettel (Ferarri) a câștigat, duminică, Marele Premiu de Formula 1 al Belgiei, a XII-a etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, el fiind urmat de britanicul Lewis Hamilton (Mercedes), plecat din pole-position, și Max Verstappen (Red Bull). Grație acestei victorii, Vettel (214 puncte) s-a apropiat la 17 puncte de Hamilton (231 de puncte), liderul clasamentului piloților.



Vettel a câștigat a 52-a cursă din carieră și a cincea din acest sezon, după cele din Australia, Bahrain, Canada și Marea Britanie. Acesta este al treilea succes al germanului pe circuitul Spa-Francorchamps.



Marele Premiu al Belgiei, rezultate:



A dominant victory for Sebastian Vettel in Spa!



