FOTBAL Miercuri, 08 Mai 2024, 10:13

0

Borussia Dortmund a avut parte de un sezon plin de suișuri și coborâșuri, iar Edin Terzic s-a aflat de mai multe ori aproape de demitere. Echipa ocupă locul 5 în Bundesliga, dar a ajuns în finala Champions League, iar antrenorul în vârstă de 41 a vorbit despre performanța reușită după „dubla” cu PSG (2-0 la general).

Edin Terzic Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP / Profimedia

>> Imaginea zilei în fotbal după calificarea surprinzătoare a Borussiei Dortmund în finala Champions League - Atunci când visul devine realitate

Edin Terzic (Borussia Dortmund): „Am meritat să ajungem în finală. Am făcut totul împreună”

„Este aproape ireal. Cred că, în marea schemă a lucrurilor, am meritat să ajungem în finală. Am venit aici pentru a ne confrunta cu o echipă care are atât de multe calităţi.

Ne-am calificat datorită muncii în echipă, dar şi cu un pic de noroc. Sunt foarte mândru de echipa mea, de staff-ul meu şi de întregul club.

După optimile cu Eindhoven, ne-am spus că drumul spre Wembley este destul de scurt. Se vede în bucuria noastră, dar ne va lua puţin timp să realizăm acest lucru.

Sezonul trecut, am sperat să trăim astfel de momente pe propriul stadion (a pierdut titlul de campioană a Germaniei în ultima etapă). Fanii noştri au fost acolo pentru a ne susţine după meci. Am făcut totul împreună! Este recunoştinţă pură, este bucurie pură şi o mândrie extremă” - Edin Terzic.

Cine este Edin Terzic

În vârstă de 41 de ani, Edin Terzic a evoluat ca atacant de-a lungul carierei. A îmbrăcat tricoul echipelor (mai puțin cunoscute) Iserlohn, Westfalia Herne, Wattenscheid 09, BV Cloppenburg și Borussia Droschede.

În calitate de antrenor a pregătit-o până acum doar pe Borrusia Dortmund (2020-2021 și din 2022 până în prezent).

>> Borussia Dortmund s-a calificat în finala Champions League - Mbappe și compania, fără gol în semifinale

>> Luis Enrique, după ce PSG a fost eliminată de Borussia Dortmund din Champions League: „Fotbalul este ciudat”

De știut după calificarea Borussiei Dortmund în finala Champions League:

Unicul gol al partidei de la Paris a fost înscris de Mats Hummels ('50), după un corner executat excelent de Julian Brandt. În tur, echipa antrenată de Edin Terzic a câștigat grație reușitei lui Niclas Fullkrug ('36).

Reamintim că în cealaltă semifinală se vor afla miercuri față în față Real Madrid și Bayern Munchen. În manșa tur, pe Allianz Arena a fost 2-2.

După ce a terminat pe primul loc în Grupa F (din care au mai făcut parte PSG, AC Milan și Newcastle), Borussia Dortmund a eliminat-o pe PSV în optimi (1-1 în deplasare și 2-0 acasă), pe Atletico Madrid în sferturi (1-2 pe Metropolitano și 4-2 pe propriul teren) și pe PSG în semifinale (1-0 pe Westfalenstadion și 1-0 pe Parc des Princes).

Dortmund a avut parte de un sezon sub așteptări în Bundesliga: se află pe locul 5, dar este sigură de prezența în viitoarea ediție a Ligii Campionilor.

Borussia Dortmund a mai ajuns de două ori în finala Champions League: a câștigat trofeul în sezonul 1996/97 (3-1 în finala cu Juventus, la Munchen), dar a fost învinsă de rivala Bayern Munchen în sezonul 2012/13 (1-2, chiar pe Wembley, unde se va disputa și ultimul act din această ediție).