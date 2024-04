FOTBAL Luni, 22 Aprilie 2024, 10:25

0

Real Madrid a făcut un pas important către titlul de campioană a Spaniei, după ce a învins rivala Barcelona (3-2), cu un gol înscris în prelungiri de britanicul Jude Bellingham.

Carlo Ancelotti Foto: Martin Rickett / PA Images / Profimedia

>> Antrenorul Barcelonei, sincer după eșecul dramatic suferit în fața Realului

Real Madrid, săptămână de excepție - A eliminat Manchester City din Champions League și a învins Barcelona în LaLiga

Real Madrid a încheiat o săptămână de vis diupă ce a câștigat duelul cu rivala Barcelona, în etapa cu numărul 32 din campionatul Spaniei.

Formația antrenată de Carlo Ancelotti a eliminat-o pe Manchester City în sferturile UEFA Champions League, după un meci în care loviturile de departajare au făcut diferență, iar duminică s-a impus în fața Barcelonei, după un meci nebun pe Santiago Bernabeu.

Real Madrid a fost condusă de două ori de campioana en-titre, dar a revenit de fiecare dată, ba chiar a dat lovitura de grație în prelungirile partidei, prin Jude Bellingham.

La finalul disputei, antrenorul „los blancos” a subliniat că dăruirea a fost principala armă a echipei care s-a desprins la 11 puncte în fruntea Spaniei.

„Am reușit să ne descurcăm foarte bine în situații dificile. De două ori am avut nevoie să întoarcem meciul. Am fost capabili să trecem peste o săptămână grea. Am bătut pe Barcelona cu acea ultimă picătură de energie, dintr-o săptămână care a fost de neuitat. În felul ăsta am reușit să câștigăm.

Am avut două meciuri solicitante (n.r. cu Manchester City în UCL și cu Barcelona în La Liga). Acum suntem bine poziționați pentru ultima parte a sezonului. Cred că împreună (n.r. Real Madrid) putem realiza ceva măreț în acest sezon. Campionatul este acum foarte aproape de a fi caștigat.

A fost un meci complicat și l-am jucat bine. A fost o partidă la nivel înalt. Cred că golul invocat de Barcelona nu a fost gol (n.r. Barcelonei i s-a anulat un gol în 'El Casico'), pentru că nu există o imagine clară, iar despre penalty-ul avut de Real Madrid, cred că este destul de clar că a fost.” - a spus Ancelotti, potrivit MARCA.

LaLiga, clasament

1. Real Madrid – 81 puncte

2. FC Barcelona – 70 p

3. Girona – 68 p

4. Atletico Madrid – 61 p

5. Athletic Bilbao – 58 p

........................................

18. Cadiz – 25 p

19. Granada – 18 p

20. Almeria – 14 p.