După eliminarea din Champions League, Barcelona a suferit o nouă dezamăgire, fiind răpusă dramatic de Real Madrid, scor 3-2, în derby-ul etapei cu numărul 32 din LaLiga.

Xavi, dezamăgit de arbitraj în meciul Real Madrid - Barcelona 3-2

După 10 meciuri fără înfrângere în campionatul Spaniei, Barcelona a fost învinsă de rivala Real Madrid pe Santiago Bernabeu, într-un meci plin de dramatism și de greșeli de arbitraj.

„Los blancos” au primit un penalty controversat la scorul de 1-0 pentru Barcelona, iar Vinicius a transformat de la punctul cu var fără probleme.

Antrenorul Barcelonei a transmis la conferința de presă că echipa sa a fost peste rivala Real Madrid și că este extrem de dezamăgit de prestația arbitrului, care a influențat rezultatul final.

„Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat, nu trebuie să mai spun eu nimic. Îmi poate dăuna mie și imaginii mele. Dacă am juca din nou, am câștiga. Am concurat și am jucat mai bine decât Madridul, dar am pierdut.

Sunt de acord cu Ter Stegen, arbitrajul a fost o rușine. Sentimentul meu de astăzi este de maximă nedreptate. Partida nu a fost corectă. Nu pot păcăli pe nimeni, cu atât mai puțin pe fani.

Dacă vreți cea mai bună ligă din lume, trebuie să folosim tehnologia. Au fost situații pe care nu le putem controla, ci doar arbitrajul poate. Încerc să nu păcălesc fanii și să fiu sincer, meritam să câștigăm astăzi.” - a declarat acesta, potrivit Mundo Deportivo.

Rezumatul partidei dintre Real Madrid și Barcelona:

LaLiga, clasament

1. Real Madrid – 81 puncte

2. FC Barcelona – 70 p

3. Girona – 68 p

4. Atletico Madrid – 61 p

5. Athletic Bilbao – 58 p

18. Cadiz – 25 p

19. Granada – 18 p

20. Almeria – 14 p.