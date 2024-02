FOTBAL Marți, 13 Februarie 2024, 11:26

​Toni Kroos s-a retras din națională după înfrângerea suferită în optimile EURO 2020, dar mijlocașul lui Real Madrid a anunțat că ar putea juca din nou pentru Germania.

Toni Kroos Foto: Jurgen Fromme / AFP / Profimedia

Toni Kroos ar putea reveni în naționala Germaniei

Fotbalistul a făcut acest anunț în conferința de presă premergătoare meciului cu Leipzig (optimi Champions League). Kroos a vorbit și despre viitorul său la Real (contractul lui expiră în iunie 2024).

"În prezent mă gândesc la echipa naţională. Există o posibilitate, da, dar vom vedea, la fel ca în cazul prelungirii (cu Real Madrid - n.r.). Pentru moment, nu ştiu.

Nu am decis nimic încă. Sunt foarte fericit că multă lume vrea să mai joc încă un an, este întotdeauna un semn pozitiv. Mă simt bine, dar nu am luat încă o decizie” - Toni Kroos.

Kroos a cucerit cu naţionala germană Cupa Mondială din 2014. El a înscris 17 goluri și a oferit 19 pase decisive în 106 selecții.