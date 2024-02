FOTBAL Luni, 12 Februarie 2024, 18:24

Cristi Tănase, fostul internațional român, a fost protagonistul unor imagini cu puternic impact emoțional, după ce a fost găsit sângerând în fața unei uși dintr-un bloc.

Cristi Tanase Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Cristi Tănase: „Am ajuns acasă, eram beat, ăsta e adevărul, care e problema?”

Retras din fotbal, Cristi Tănase, fost jucător cu 41 de meciuri în naționala României, continuă să fie atenția presei după un nou incident bizar.

Pe 27 decembrie 2023, fostul decar de la FCSB, FC Argeș și Academica Clinceni a fost prins drogat la volan. Poliția din Pitești i-a suspendat permisul de conducere și i-a întocmit dosar penal. Acum, la nici două luni distanță, Tănase a intrat iar în atenția publică, de această dată fiind filmat în ipostaze tulburătoare.

Conform imaginilor publicate de către cei de la as.ro, Tănase a fost filmat într-un bloc în stare avansată de ebrietate, cu un dinte lipsă și cu pete de sânge pe el.

Imaginile au ajuns virale pe social media, iar jurnaliștii de la GSP au solicitat și un punct de vedere al fostului fotbalist.

„Ce să se întâmple? Nimic! Am ajuns acasă, eram beat, ăsta e adevărul, care e problema?, am sunat-o pe soție, nu mi-a răspuns, așa că m-am pus jos, până să-mi deschidă ea ușa. Am omorât pe cineva? Ce-am făcut?

Am avut niște dinți ce trebuiau puși ca lumea, unul n-a fost bine prins, de aceea am rămas fără el. Zici că am cancer, Doamne ferește! Nu s-a întâmplat să se facă gaură în cer.

Atât a fost, am fost la un șprit, m-am îmbătat, se mai întâmplă asta bărbaților, soția știa că o să ajung târziu, că o sunasem... Acum, parcă zici că trebuie să mă scuz în fața tuturor, să mor eu!

Așteptam să răspundă, când a venit portarul de la bloc. Teoretic și practic, mă știam cu el, dar el a venit să mă filmeze. Am greșit cu ceva că m-am pus jos, beat, să aștept să-mi răspundă soția? S-a creat o discuție total aiurea, vezi Doamne, ce-am făcut...

Mare lucru, m-am îmbătat, am venit acasă și nu mi-a răspuns nevasta, iar eu m-am pus jos să aștept până deschide ușa. OK, mi-a căzut un dinte. Cine naiba să mă bată?! A înnebunit lumea.

M-au sunat prietenii, Bogdan Stancu, de exemplu: «Cine te-a bătut, frate, ți-a dat dinții jos?!». Cine să mă bată, mă? «N-ai văzut filmarea?!»”. Abia atunci am văzut că sunt pe toate site-urile.

Acum, voi vă faceți treaba, faceți ce vreți, dar eu vă prezint situația așa cum este.” - a declarat Cristi Tănase, potrivit GSP.