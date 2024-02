FOTBAL Joi, 08 Februarie 2024, 16:53

Aleksander Ceferin este la al treilea mandat în calitate de președinte al UEFA, iar deși statutul o interzicea, acesta obținuse posibilitatea de a candida și pentru un al patrulea mandat.

Aleksander Ceferin Foto: Armando Franca / AP / Profimedia

Aleksander Ceferin a transmis că nu va candida pentru un al patrulea mandat la președinția UEFA, deși a câștigat acest drept

Din 2016 președinte al UEFA, Aleksander Ceferin este la al treilea mandat în cea mai înaltă funcție a forului european.

Cum regulile UEFA permiteau doar 3 mandate ca președinte până acum, acesta a reușit să schimbe acest statut, în urma unei ședințe ce a avut loc pe 8 februarie, prin care toate țările membre și-au manifestat punctul de vedere vizavi de această schimbare a statutului.

Singura federație care s-a opus a fost cea engleză, iar Ceferin și-a dus la capăt planul, dar discursul ulterior a dat peste cap lumea fotbalului.

„Am decis, în urmă cu vreo şase luni, să nu candidez din nou în 2027. Motivul este că, după o vreme, fiecare organizaţie are nevoie de sânge proaspăt, dar mai ales că am fost departe de familie timp de şapte ani.

Sunt obosit de Covid, obosit de două războaie, obosit de proiecte fără rost precum aşa-numita Super-Ligă.

Premeditat nu am vrut să dezvălui până acum ce gândesc, fiindcă voiam să văd adevărata față a unor oameni și am văzut. Am o viață frumoasă în fotbal, am o viață frumoasă și în afara fotbalului.” - a declarat Ceferin, potrivit The Guardian.