​În urmă cu un an de zile, pe 29 decembrie 2022, legendarul Edson Arantes do Nascimento Pele murea la vârsta de 82 de ani într-un spital din Sao Paulo.

Cunoscut drept „Regele”, Pele fusese diagnosticat în 2021 cu cancer la colon.

Este singurul jucător din istoria fotbalui care a câștigat de trei ori Campionatul Mondial de Fotbal (la edițiile din 1958, 1962 și 1970).

De asemenea, este cel mai tânăr fotbalist care a ridicat trofeul Cupei Mondiale, la vârsta de doar 17 ani.

one year ago, we lost Pelé \uD83D\uDD4A️



Long live the King \uD83D\uDC51\uD83C\uDDE7\uD83C\uDDF7 pic.twitter.com/1elIbWPETH — \uD835\uDC7B\uD835\uDC8B (@TJ45_) December 29, 2023

One year ago today, we lost one of football’s greatest players \uD83D\uDC10



Pelé remains the only footballer to win THREE World Cups \uD83C\uDFC6\uD83C\uDFC6\uD83C\uDFC6



Forever in our hearts \uD83E\uDD0D pic.twitter.com/MmFazpC4Ro — ESPN FC (@ESPNFC) December 29, 2023

Pele. \uD83D\uDD4A️



One year since we said goodbye to a legend. ❤️ pic.twitter.com/8aXVF0HxQZ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 29, 2023