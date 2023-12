FOTBAL Sâmbătă, 23 Decembrie 2023, 10:57

Jose Mourinho (60 de ani) a discutat cu L'Equipe despre viitorul său din fotbal, antrenorul lusitan precizând că-și dorește să rămână alături de actuala sa echipă, AS Roma.

Jose Mourinho Foto: DPPI Media / Alamy / Alamy / Profimedia

Jose Mourinho vrea să rămână la AS Roma și în sezonul viitor

Trecut de-a lungul carierei pe la echipe importante din fotbalul european, Mourinho vrea să rămână pe banca tehnică a Romei, grupare la care a sosit în 2021.

„Când am semnat pentru Roma, o săptămână mai târziu am primit o ofertă fantastică. I-am informat în legătură cu ea. Nu am acceptat pentru că aveam un acord cu Roma.

În decembrie, în timpul sezonului, am primit o ofertă de la Portugalia, cu posibilitatea de a lucra cu cei mai buni jucători din lume, de a câştiga un Euro, de a câştiga o Cupă Mondială, de a face ca lumea să vorbească despre mine, iar eu am refuzat.

După finala Conference League de la Budapesta, m-am dus să mă întâlnesc cu proprietarii, i-am informat despre o ofertă din Arabia Saudită şi că am spus nu.

Nu mai am nevoie de alte oferte. Nu am nevoie să mai spun nimic. Ceea ce vreau să spun este că, în ciuda tuturor dificultăţilor, vreau să rămân aici (n.r. la AS Roma)” - Jose Mourinho, pentru sursa citată, conform News.ro.

În acest moment, formația de pe Olimpico se află pe locul 8 în ierarhia din Serie A, cu 25 de puncte. Obiectivul formației romane este clasarea pe unul din primele patru locuri, cele care asigură prezența în viitoarea ediție a Champions League.

De știut:

Contractul dintre Jose Mourinho și AS Roma va expira pe 30 iunie 2024.

Sâmbătă, 23 decembrie, de la ora 21:45, AS Roma va juca pe teren propriu contra celor de la Napoli într-un meci contând pentru etapa cu numărul XVII din Serie A.

În vârstă de 60 de ani (va împlini 61 pe 26 ianuarie 2024), Jose Mario dos Santos Mourinho Felix a antrenat de-a lungul carierei echipele Benfica (2000), Uniao de Leiria (2001-2002), FC Porto (2002-2004), Chelsea (2004-2007), Inter (2008-2010), Real Madrid (2010-2013), din nou Chelsea (2013-2015), Manchester United (2016-2018), Tottenham Hotspur (2019-2021), iar din 2021 este la AS Roma.