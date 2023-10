FOTBAL Joi, 19 Octombrie 2023, 09:57

În această iarnă MLS (campionatul de fotbal din SUA) va lua pauză, iar zvonurile unui împrumut al lui Lionel Messi de la Inter Miami la FC Barcelona s-au înmulțit în ultima perioadă.

Lionel Messi Foto: Gustavo Garello / AP / Profimedia

Lionel Messi nu va merge sub formă de împrumut nici la Barcelona, dar nici în Arabia Saudită

Revenit de la echipa națională a Argentinei (acolo de a avut o nouă prestație de excepție), Lionel Messi a lămurit situația unei reveniri la FC Barcelona.

Pe lângă un împrumut la fosta sa echipă din Catalonia, pentru Messi a apărut și varianta de a juca fie doar pentru câteva luni în Arabia Saudită.

Ajuns la 36 de ani, Messi spune că nu ia în calcul nici varianta revenirii la Barcelona, dar nici pe cea a unui împrumut în Arabia Saudită.

„Mă voi antrena, voi juca meciul care urmează (ultimul al sezonului, sâmbătă, împotriva lui Charlotte) şi voi încerca să ajung în cel mai bun mod posibil pentru noiembrie (cu echipa naţională), dacă voi putea fi din nou acolo.

După aceea, mă voi bucura de vacanţă în Argentina. Este pentru prima dată când voi avea mai multe zile de vacanţă în decembrie cu linişte alături de oamenii mei, iar în ianuarie mă voi întoarce pentru a face din nou pre-sezon.

Să o iau de la zero şi să mă pregătesc cât mai bine, ca întotdeauna. Am lipsit la ultimele meciuri şi am avut o serie de accidentări.

Luna iulie a fost foarte grea pentru noi, am jucat din trei în trei zile, am călătorit, dar am câştigat un turneu important pentru club (US Open Cup, n.r.)” - Lionel Messi, citat de News.ro.

Reamintim că Inter Miami nu s-a calificat în play-off-ul din MLS, iar Messi va încerca să ajute echipa din Florida să obțină acest lucru în sezonul viitor (unul pe care speră să-l joace integral).

De-a lungul carierei, Messi a jucat pentru FC Barcelona (2004-2021), PSG (2021-2023), iar acum Inter Miami (2023-).