Joi, 12 Octombrie 2023, 19:15

Legitimat în Polonia la Pogon Szczecin, portarul Valentin Cojocaru se simte nedreptățit de selecția la echipa națională a României, considerând că a greșit în toată cariera mai puțin decât Horațiu Moldovan în ultimul an.

Valentin Cojocaru (cel mai inalt dintre cei patru jucatori) Foto: Mykola Miakshykov / Avalon / Profimedia

Valentin Cojocaru, convins că nu este convocat la naționala României din cauza impresarului său

Fost jucător la FCSB, Cojocarul a trecut prin Italia (Crotone și Frosinone) și Cipru (Apollon Limassol), înainte de a semna cu Viitorul Constanța.

În acea perioadă a și fost convocat la prima reprezentativă, dar nu a apucat să debuteze.

A urmat transferul în Ucraina la Dnipro, care l-a împurumutat la Feyenoord, urmând un transfer definitiv la Leuven, care l-a împrumutat din nou la Pogon Szczecin în Polonia.

Evaluat la 900.000 de euro, portarul s-a arătat dezamăgit de selecția lui Edi Iordănescu, dar și de oficialii FRF care nu l-au căutat în ultima vreme.

„Nu-mi stă în caracter să vorbesc despre alți jucători, dar s-a ajuns prea departe. Pot spune fără lipsă de modestie că portarul echipei naționale a făcut mai multe greșeli în ultimul an decât am făcut eu în toată cariera.

Mi se pare derutant că am fost selecționat la echipa națională când jucam la Viitorul, iar după ce am jucat la două echipe mai bune din campionate mai puternice nu am mai fost selecționat.

Mi-am dat seama că impresarul e un criteriu important și faptul că nu am semnat cu cineva din România a deranjat. Impresarul meu a fost un om important în ascensiunea mea ca fotbalist. Ne-am axat pe performanță și niciodată nu am pus accent pe partea financiară.

Singurul contact pe care l-am avut a fost cu team-managerul echipei naționale, cel care m-a întrebat de situația mea înaintea transferului la Pogon. În afară de asta, nu am primit niciodată vreun semn din partea staff-ului.

O întâmplare amuzantă a fost când vara trecută am fost la sediul FRF pentru a rezolva o problemă, iar mai multe persoane apropiate de echipa națională m-au întrebat cum este în Olanda, eu având la acel moment 20 de meciuri în Belgia și două convocări pe lista preliminară. Asta a una din întâmplările care m-au pus pe gânduri” – a declarat Valentin Cojocaru, pentru ProSport.

În acest sezon, Valentin Cojocaru a evoluat în cinci partide pentru Pogon și a primit șase goluri.

