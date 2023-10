UEFA a validat candidatura comună a Turciei şi Italiei pentru EURO 2032, iar Federaţia turcă de fotbal şi-a retras candidatura individuală pentru ediţia din 2028 a Campionatului European, pentru care rămâne doar opţiunea formată din Anglia, Irlanda de Nord, Republica Irlanda, Scoţia şi Ţara Galilor, informează EFE.

„În urma anunţului din 28 iulie, care a relevat dorinţa federaţiilor italiană şi turcă de a prezenta o candidatură comună pentru organizarea EURO 2032, administraţia UEFA a scris astăzi ambelor federaţii pentru a confirma că această candidatură comună a fost aprobată în mod corespunzător şi va merge înainte pentru evaluare şi examinare de către Comitetul Executiv”, precizează UEFA într-un comunicat.

Forul fotbalistic continental menţionează totodată că, „aşa cum a indicat TFF (Federaţia turcă de fotbal) la depunerea cererii de candidatură comună, candidatura sa la organizarea EURO 2028 este, în consecinţă, retrasă”.

Retragerea proiectului Turciei pentru EURO 2028 lasă candidatura comună formată din Anglia, Irlanda de Nord, Republica Irlanda, Scoţia şi Ţara Galilor, drept singurul proiect prezentat pentru ediţia respectivă.

De asemenea, UEFA a raportat că desemnarea ţărilor care vor găzdui cele două ediţii ale Campionatului European de fotbal (2028 şi 2032) va avea loc pe 10 octombrie, în cadrul şedinţei Comitetului său Executiv, transmite Agerpres.

„Atribuirea ambelor turnee necesită în continuare aprobarea Comitetului Executiv. Expunerile de la acea reuniune vor reprezenta o parte importantă a procesului, care va ţine cont în mod corespunzător de prezentările ofertelor înainte de a se ajunge la o decizie”, subliniază UEFA.

UEFA confirm Turkey have withdrawn as a Euro 2028 bidder meaning the UK and Ireland are now unopposed and will be confirmed as host on October 10.



Turkey will instead bid with Italy for Euro 2032.\uD83C\uDFC6 pic.twitter.com/nac7MPXLgZ