Cristiano Ronaldo a înscris două goluri și a ajutat pe Al-Nassr să obțină o victorie importantă în fața echipei Al-Ahli SC, scor 4-3. Portughezul a ieșit în evidență și pe rețelele de socializare, după ce a apărut într-un videoclip postat de Ziua Naţională a Arabiei Saudite.

În videoclipul postat de Al-Nassr pe X (fost Twitter), Ronaldo apare purtând o haină autentică de daglah - cunoscută şi sub numele de thobe - o haină bărbătească tradiţională purtată în diferite ţări din Orientul Mijlociu, scrie News.ro.

Cristiano Ronaldo și Sadio Man fac dansuri tradiţionale cu săbii pregătite de club pentru a marca sărbătoarea saudită în videoclipul de două minute.

Arabia Saudită marchează sâmbătă 93 de ani de la înfiinţare, şi vor fi organizate diverse festivităţi şi parade militare.

