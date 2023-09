Preliminarii EURO 2024 Duminică, 10 Septembrie 2023, 08:41

România și Israel au terminat la egalitate meciul disputat pe Arena Națională, scor 1-1, iar selecționerul Alon Hazan a vorbit despre lupta pentru calificarea la Campionatul European din 2024.

Alon Hazan Foto: JACK GUEZ / AFP / Profimedia

Alon Hazan spune că remiza de pe Arena Națională este „un rezultat bun pentru România”

Hazan a spus că jucătorii săi au jucat mai bine decât „tricolorii” lui Edi Iordănescu și a scos în evidență faptul că mai multe echipe se luptă pentru prima poziție în Grupa I, după ce Elveția a obținut doar o remiză în Kosovo.

„E un rezultat bun pentru România, noi am jucat mult mai bine. România e o echipă foarte bună, am încercat să profităm de slăbiciunile României și, în repriza a doua, am reușit. Am avut ocazii multe în repriza secundă.

Știam deja că Kosovo, Israel și România se vor bate pentru locul doi, dar elvețienii insistă să piardă puncte și s-ar putea ca lupta pentru primul loc să fie deschisă. Sunt mai mulțumit de evoluția jucătorilor decât de punctul obținut.

Uneori e bine să câștigi un punct și să nu joci atât de bine, dar asta nu înseamnă că ai un viitor. E important să ai o evoluție bună. Vom juca cu Belarus și sper să fim la fel de puternici.

Unul dintre punctele noastre forte a fost galeria de 3.000 de oameni. Își doreau să vadă că jucătorii luptă pentru fiecare minge și cred că asta s-a întâmplat” - Alon Hazan, selecționer Israel.

Rezultatele zilei în Grupa I a preliminariilor EURO 2024

Andorra - Belarus 0-0

Kosovo - Elveția 2-2

România - Israel 1-1.

Preliminarii EURO 2024, clasamentul Grupei I

1. Elveția (14-5 golaveraj) 11 puncte

2. România (7-4) 9

3. Israel (6-7) 8

4. Belarus (4-10) 4

5. Kosovo (5-6) 4

6. Andorra (3-7) 2.

*La egalitate de puncte, departajarea se face în funcție de rezultatele din meciurile directe.

România în preliminariile EURO 2024, cine transmite fiecare partidă a tricolorilor

*Toate meciurile României din preliminarii vor fi LiveBlog pe HotNews.ro.

25 martie 2023: Andorra - România 0-2

28 martie 2023: România - Belarus 2-1

6 iunie 2023: Kosovo - România 0-0

19 iunie 2023: Elveția - România 2-2

9 septembrie 2023: România - Israel 1-1

12 septembrie 2023 - 21:45 România - Kosovo / Antena 1

12 octombrie 2023 - 21:45 Belarus - România / Antena 1

15 octombrie 2023 - 21:45 România - Andorra / Prima TV

18 noiembrie 2023 - 21:45 Israel - România / Prima TV

21 noiembrie 2023 - 21:45 România - Elveția / Antena 1.