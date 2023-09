FOTBAL Duminică, 10 Septembrie 2023, 00:39

0

România a fost dominată de Israel, iar meciul de pe Arena Națională s-a terminat la egalitate, scor 1-1. La finalul partidei din Grupa I, selecționerul Edi Iordănescu a vorbit despre șansele „tricolorilor” de a se califica la Campionatul European din 2024.

Edi Iordanescu Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

>> România, remiză chinuită cu Israel în preliminariile EURO 2024

Edi Iordănescu, după 1-1 cu Israel: „Suntem încrezători că putem merge la Euro”

Selecționerul a vorbit despre repriza secundă slabă făcută de „tricolori” și calitatea jucătorilor din Israel, dar a afirmat și că România se poate califica la EURO 2024, deși „ne e în destin să ne chinuim”.

„Înainte de orice, trebuie să mulțumim publicului. Am aprins speranță, iar publicul a reacționat. Mi-aș fi dorit să le oferim mai mult, dar atât am putut în seara asta.

Suntem conștienți de cum s-a desfășurat jocul. Am avut 1-0 și, dacă gestionam diferit, puteam câștiga. Dar puteam și să pierdem.

Încrederea mea în grup rămâne intactă. Suntem încrezători că putem merge la Euro. Ne-am fi dorit mai mult, dar rămânem neînvinși după 5 meciuri și suntem pe loc calificabil.

Cred că am gestionat bine prima repriză, Israel n-a avut ocazii. Am acoperit bine terenul, am avut o intensitate acceptabilă, chiar dacă mi-aș fi dorit să-i întâmpinăm mai agresiv în unele momentele.

Să fim și obiectivi, ei au foarte multă calitate individuală. Din păcate, în repriza a doua ar fi trebuit să facem mai mult, să producem mai mult. Am cedat destul de ușor, am făcut foarte multe greșeli. Nici jucătorii care au intrat pe parcurs nu au adus plusul așteptat.

Am încredere în calitatea individuală a noastră. Dacă e ceva ce mă frământă e că mi-aș dori mai multă liniște la construcție, oportunitățile ni le creăm din tranziții și nu e suficient.

Toate meciurile sunt importante, Kosovo a revenit cu Elveția, a scos punct, și Kosovo, și Israel au fotbaliști cu calitate.

Mergem înainte pe coeziune, pe grup, pe spirit și sunt sigur că avem băieți cu calitate care pot ieși la rampă. Dar trebuie mai mult curaj.

Dacă azi câștigam, vorbeam diferit, spuneam că am făcut un pas important spre calificare. Ne e în destin să ne chinuim însă. Trebuie să producem un rezultat pozitiv cu Kosovo, apoi vine o acțiune mai accesibilă (n.r. cu Belarus și Andorra, în octombrie), unde putem să atragem puncte importante, decisive” - Edi Iordănescu la Prima TV.

Rezultatele zilei în Grupa I a preliminariilor EURO 2024

Andorra - Belarus 0-0

Kosovo - Elveția 2-2

România - Israel 1-1.

>> Kosovo, surpriza zilei în grupa României - Cum arată clasamentul

Preliminarii EURO 2024, clasamentul Grupei I

1. Elveția (14-5 golaveraj) 11 puncte

2. România (7-4) 9

3. Israel (6-7) 8

4. Belarus (4-10) 4

5. Kosovo (5-6) 4

6. Andorra (3-7) 2.

*La egalitate de puncte, departajarea se face în funcție de rezultatele din meciurile directe.