FOTBAL Duminică, 03 Septembrie 2023, 20:18

1

După 6 ani la Paris Saint Germain, Neymar a plecat de pe Parc des Princes și a semnat cu arabii de la Al Hilal. Francezii au încasat suma de 90 de milioane de euro de pe urma acestuia, iar Neymar a vorbit despre perioada petrecută la campioana din Hexagon.

Neymar Foto: Balkis Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Neymar și Lionel Messi, dezamăgiți de felul cum au fost tratați la PSG

În vara anului 2017 Neymar devenea cel mai scump jucător din istoria fotbalului. Paris Saint Germain îi plătea Barcelonei suma record de 222 de milioane de euro, iar brazilianul era văzut drept fotbalistul ideal în jurul căreia să se construiască o echipă care să cucerească UEFA Champions League.

În ciuda investițiilor uriașe făcute, Paris Saint Germain nu a câștigat niciodată trofeul suprem al Ligii Campionilor, iar fanii nu i-au iertat pe fotbaliștii care au încasat salarii uriașe în toți acești ani.

PSG a avut totuși o șansă să câștige UEFA Champions League în 2020, dar a pierdut finala cu Bayern Munchen.

Neymar a încasat în toți acești bani sume uriașe, iar în cele din urmă a ales să plece în Arabia Saudită, la Al Hilal.

Formația din Saudi Pro League a achitat suma de 90 de milioane de euro către PSG, iar la ceva timp de la oficializarea mutării, Neymar a vorbit despre perioada petrecută la multipla campioană a Franței.

„Am fost foarte fericit pentru sezonul pe care l-a avut Messi, dar în același timp am fost și foarte trist, pentru că a avut parte de două experiențe total opuse. A fost un rai cu naționala Argentinei, a câștigat tot ce se putea în ultimii ani, iar la PSG a trecut prin iad, amândoi am trăit un iad acolo.

Am fost supărați, pentru că nu am mers degeaba acolo, am fost acolo să dăm tot ce avem mai bun, să fim campioni, să încercăm să scriem istorie, de asta am jucat din nou împreună. Din nefericire, nu am reușit.

Messi a plecat de la PSG într-o manieră în care nu merita pentru tot ceea ce reprezintă el, pentru tot ceea ce face. Toată lumea care îl cunoaște știe că este un tip care se antrenează din greu, care se luptă, dacă pierde se enervează. A fost pus la zid fără motiv din punctul meu de vedere.” - a declarat brazilianul, potrivit O Globo.

În 173 de apariții pentru PSG, Neymar a marcat 118 goluri și a oferit 77 de pase decisive.