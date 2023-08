FOTBAL Sâmbătă, 19 August 2023, 14:30

​Echipa națională de fotbal feminin a Suediei a câștigat bronzul la Cupa Mondială, după ce a învins Australia, scor 2-0, în finala mică.

Suedia, bronz la Cupa Mondiala de fotbal feminin Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Suedia, bronz la Cupa Mondială de fotbal feminin

Golurile au fost înscrise de Fridolina Rolfo ('30) și Kosovare Asllani ('62).

Suedia a câștigat bronzul la CM din 1991, 2011, 2019 și 2023.

Pe parcursul competiției, Suedia a înregistrat următoarele rezultate: 2-1 vs Africa de Sud, 5-0 vs Italia, 2-0 vs Argentina (Grupa G), 0-0 și 5-4 la loviturile de departajare vs SUA (optimi), 2-1 vs Japonia (sferturi), 1-2 vs Spania (semifinale) și 2-0 vs Australia (finala mică).

În marea finală se vor întâlni Spania și Anglia. Meciul va avea loc duminică, de la ora 13:00 (ora României), pe Stadionul Olimpic din Sydney.