Al-Ittihad i-a transferat deja în această vară pe Karim Benzema, N'Golo Kante, Jota și Fabinho, dar gruparea din Arabia Saudită dorește să obțină și semnătura lui Mohamed Salah, starul lui Liverpool.

Potrivit Al-Riyadiah, Al-Ittihad negociază cu reprezentanții lui Salah pentru un transfer în această vară. Clubul saudit este dispus să plătească 60 de milioane de euro clubului Liverpool și îi propune egipteanului un contract pe doi ani.

În această perioadă, Salah ar urma să primească un salariu total de 180 de milioane de euro, potrivit BBC.

Cu toate acestea, Ramy Abbas Issa (impresarul lui Salah) susține că egipteanul nu va pleca de la Liverpool.

„Dacă am fi luat în calcul o despărţire de Liverpool anul acesta, nu am mai fi prelungit contractul în vara trecută. Mohamed rămâne dedicat lui Liverpool FC” - Ramy Abbas Issa pe platforma de socializare X, fosta Twitter.

