Sepsi Sfântu Gheorghe a reușit un rezultat excelent în deplasarea de la CSKA Sofia, scor 2-0, în prima mană a turului al doilea preliminat al Conference League și pornește cu prima șansă la retur.

Liviu Ciobotariu Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Liviu Ciobotariu crede că schimbarea de antrenor va ambiționa CSKA Sofia

După meciul pierdut de bulgari pe teren propriu împotriva lui Sepsi, antrenorul Sasa Ilic a fost demis, iar înlocuitorul său este Nestor El Maestro.

Antrenorul covăsnenilor, Liviu Ciobotariu, a anunțat înaintea partidei retur că jucătorii săi trebuie să depună toate eforturile pentru a obține calificarea.

„E clar că ne aşteaptă un meci greu, sunt convins că acum va fi mult mai dificil decât la Sofia. CSKA Sofia a schimbat antrenorul după partida cu noi de atunci şi e clar că jucătorii vor să demonstreze că merită să joace. În plus, ei vor dori să îşi ia revanşa, deci va fi un joc greu.

Suntem în faţa unei mari performanţe pe care ne-o dorim atât noi, cât şi suporterii. Vom avea în spate un stadion plin care ne va încuraja, vom juca pentru suporteri. Noi suntem pe o pantă ascendentă, avem un moral bun şi ne dorim foarte mult să o eliminăm pe CSKA.

Ştim că noul lor antrenor, sârbul Nestor El Maestro, a mai fost la ei acum 2-3 sezoane. Va conta această schimbare de antrenor pentru că le va da o altă stare de spirit jucătorilor. O dată cu noul antrenor, jucătorii vor avea alte aspiraţii şi vor fi mult mai motivaţi.

Suntem conştienţi că întâlnim un adversar foarte puternic. CSKA e un club mare, de tradiţie şi are şi jucători de calitate şi foarte bine plătiţi, adică am înţeles că au salarii de 25-30-40.000 de euro. Am simţit în tur că ei au o echipă solidă. Însă noi suntem foarte motivaţi şi eu am mare încredere în jucătorii mei.

Au demonstrat până acum că formează o echipă greu de învins. Mâine va trebui să lăsăm ultima picătură de energie pe teren, să luptăm şi să fim pragmatici. În mod normal ar trebui să arătăm bine fizic, pentru că în campionat am menajat anumiţi jucători” – a declarat Liviu Ciobotariu, conform Agerpres.

Partida dintre Sepsi Sfântu Gheorghe și CSKA Sofia se va disputa joi de la ora 20:00 și va fi transmisă LiveBlog pe HotNews.ro.