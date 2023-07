Al-Nassr a remizat, scor 0-0, cu Al-Shabab în grupele Arab Club Champions Cup, iar Cristiano Ronaldo a ieșit în evidență după finalul partidei.

Supărat pentru rezultatul final, atacantul lusitan și-a vărsta nervii pe unul dintre cameramani. Acesta îl filma insistent în dreptul băncii de rezerve, iar Ronaldo l-a stropit cu apă și i-a cerut să plece de lângă el.

Gestul a fost aspru criticat pe rețelele de socializare.

Ronaldo (38 de ani) a fost rezervă la Al-Nassr și a fost introdus pe teren în minutul 62.

În următorul meci, Al-Nassr va da pe 31 iulie peste Monastir.

\uD83D\uDEA8\uD83D\uDEA8\uD83D\uDEA8Cristiano Ronaldo throws a bottle at the cameraman and gestures to make him go away after Al Nassr draws with Al Shabab in Arab Club Champions Cup.#Ronaldo #CristianoRonaldo #AlNassr #Alshabab pic.twitter.com/ePVrTAlH6t