FOTBAL Luni, 24 Aprilie 2023, 18:00

Redactia • Digisport.ro

Patronul FCSB-ului a anunțat că cele întâmplate la meciul cu Rapid, pierdut 0-1, joc marcat de greșeli de arbitraj, l-a făcut să renunțe la echipă.

Gigi Becali Foto: Alex Nicodim / Sipa Press / Profimedia

Gigi Becali a anunțat că, din cauza meciului, tensiunea i-a crescut foarte mult și nu a mai putut dormi. În toiul nopții, s-a hotărât că nu va continua.

„Ce mi-a dat fotbalul? Boală! Aseară am stat până la 3 noaptea și am văzut că am 16 tensiunea. Pai eu am 12, 13 tensiunea în mod normal. Da, atunci am luat decizia. N-am ce să regret. Pentru că am jucat semifinala de Cupa UEFA, în Champions League le-am adus la București pe Chelsea și Real Madrid”, a afirmat el.

Poate mai făceam ceva, dar nu te lasă ăștia. În România, oamenii sunt invidioși dacă apari la televizor. Eu spun adevărul, dreptatea și nu îmi e frică”, a mai declarat Gigi Becali, în cadrul unei conferințe de presă.

