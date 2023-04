FOTBAL Miercuri, 19 Aprilie 2023, 17:47

Revenit după o accidentare care l-a ținut mai bine de un an departe de gazon, Ianis Hagi are șanse mari să o părăsească pe Rangers în vara acestui an, în ciuda faptului că și-a prelungit contractul cu scoțienii.

Celta Vigo dorește să-l transfere pe Ianis Hagi - Românul nu mai adună minute la Rangers

Chiar dacă nu a prins multe minute de la revenirea pe gazon, Ianis Hagi rămâne un fotbalist atractiv pentru mai multe cluburi din Europa.

Internaționalul român în vârstă de 24 de ani și-a prelungit recent contractul cu formația de pe Ibrox, dar șansele să rămână în Scoția sunt mici.

Jurnaliștii de la Daily Record scriu că Hagi Jr este pe lista celor de la Celta Vigo, echipă care îl monitorizează deja de ceva timp pe român.

Mai mult decât atât, sursa citată menționează că echipa clasată pe locul 12 din LaLiga este gata să ofere 3.5 milioane de euro în schimbul lui Ianis Hagi, aceeași sumă pe care scoțienii au plătit-o pentru acesta când l-au transferat de la Genk.

De la sosirea la Glasgow Rangers, Ianis Hagi a strâns 91 de apariții, a marcat 15 goluri și a oferit 21 de pase decisive. Alături de Rangers, Ianis a câștigat titlul și cupa în Scoția.

Totodată, cei de la Rangersnews menționează că și Borussia M'Gladbach caută un înlocuitor pentru Lars Stindl, veteranul care va pleca după 8 ani pe Borussia Park.

Ambele variante ar fi bune pentru Ianis Hagi, care ar avea ocazia să joace într-un campionat mult mai puternic.