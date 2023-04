Colțul vesel Luni, 03 Aprilie 2023, 13:20

Red. Sport • HotNews.ro

​Daniel Borugă, antrenor român care face parte din stafful echipei Ohod Al Medina (liga a doua din Arabia Saudită), a făcut spectacol în vestiar la finalul unei partide.

Daniel Boruga Foto: Captura video

Daniel Borugă, discursul anului în Arabia Saudită

După un meci al echipei de juniori a clubului, Borugă i-a lăsat fără replică pe jucătorii săi printr-un discurs în care a combinat cuvinte în română și în engleză.

„Defens, perfect. Perfect. Senzațional! Speed perfect. Atac perfect. Pression perfect. Number one, number one team. Incredibil! Incredibil! Perfect! Perfect! No greșeală! Al Nassr, what have problem? Big, lateral. Pass, pass, pass, pass, no problem! Lateral pression. Dublaj, pression, triplaj, pression”, sunt explicațiile date de Daniel Borugă jucătorilor.

Aici poți vedea discursul lui Daniel Borugă.

În momentul în care a preluat echipa, „principalul” Augustin Călin îl descria pe Borugă: „este un profesionist desăvârșit care cunoaște foarte bine limba arabă și este de mare ajutor”.

Potrivit GSP, Daniel Borugă este antrenor licențiat FRF. El a pregătit mai mulți ani „echipa națională regală a României”, o inițiativă a Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei.

În timpul unui antrenament al acestei naționale de amatori, Borugă a oferit un alt episod amuzant: „Vreau mai mult să ieși, să faci, să dregi, să te duci în stânga, să te duci în dreapta. Deci nu mai merge, frate!”.