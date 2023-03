FOTBAL Vineri, 17 Martie 2023, 19:39

Aflat într-o ușoară scădere de formă, Robert Lewandowski este pregătit de duelul cu Real Madrid din LaLiga și a transmis un mesaj conducerii pentru următorul sezon.

Robert Lewandowski cere întăriri la Barcelona - Echipa a dezamăgit în grupele UEFA Champions League

Robert Lewandowski nu a mai înscris pentru Barcelona din 23 februarie, de la duelul cu Manchester United, iar atacantul polonez are așteptări mai mari de la următorul sezon pe Camp Nou.

Ajuns la vârsta de 34 de ani, Lewandowski va fi cel mai probabil titular la meciul cu Real Madrid (19 martie), iar atacantul speră să marcheze în poarta marii rivale.

Într-un interviu acordat celor de la ESPN, Robert Lewandowski a vorbit despre dezamăgirea din acest sezon, dar a solicitat și întăriri pentru sezonul ce urmează.

„În acest sezon am avut probleme în Champions League, iar asta trebuie să corectăm. E nevoie de timp, este imposibil să schimbi ceva în fotbal într-o săptămână sau o lună.

Mi-am dorit întotdeauna să joc în La Liga. Știam că Barcelona are numeroase probleme, dar am văzut ce își doresc și am considerat că pot să iau parte la asta. Am văzut provocarea și mi-am spus că sunt pregătit pentru ea.

Am 34 de ani, dar este doar un număr. Știu că mai pot evolua câțiva ani la un nivel ridicat. Nu știu exact câți, dar mentalul este mai important decât fizicul.” - a declarat acesta.

După 25 de etape, Barcelona are un avans de 9 puncte față de Real Madrid și se poate distanța la 12 puncte în cazul unui succes pe Camp Nou.

Barcelona - Real Madrid este programat pe data de 19 martie de la ora 22 și va fi transmis în direct pe Digi Sport 1, Orange Sport și Prima Sport 1.