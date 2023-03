Jurnaliștii de la New York Times susțin că FIFA va alege un format cu un număr record de 104 meciuri pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026, găzduită de Statele Unite, Canada şi Mexic.

O decizie privind formatul turneului final cu 48 de echipe (până acum participau 32) la CM 2026 este aşteptată curând la o întrunire a FIFA, înainte de Congresul de joi de la Kigali (Rwanda), în care Gianni Infantino va fi reales preşedinte.

Formatul iniţial prevedea 16 grupe de câte trei echipe, dar succesul de la CM 2022 din Qatar, cu tradiţionalele grupe de patru echipe, a determinat FIFA să găsească o soluţie pentru a menţine acest sistem.

În Qatar s-au desfăşurat 64 de meciuri, la care se vor adăuga încă 40 într-un sistem de 12 grupe a patru echipe la CM 2026. Sistemul cu 16 grupe de trei echipe ar fi adăugat doar 16 meciuri în plus.

Infantino crede că grupele de trei echipe conduc la meciuri fără miză şi chiar la posibilitatea manipulării meciurilor.

Argentina a disputat şapte meciuri înainte de a cuceri trofeul la Mondialul din 2022. La CM 2026, echipele calificate în 16-imi vor disputa doar câte un meci în plus.

Sistemul cu 48 echipe şi grupe de patru ar duce însă la creşterea duratei turneului final, care ar putea afecta campionatele naţionale, scrie agenția DPA, citată de Agerpres.

