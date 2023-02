FOTBAL Joi, 16 Februarie 2023, 13:04

Karim Adeyemi, atacantul Borussiei Dortmund, a fost comparat de antrenorul Edin Terzic cu un personaj de desene animate, după ce a înscris golul victoriei în manșa tur a întâlnirii cu Chelsea din optimile Champions League.

Karim Adeyemi Foto: Martin Meissner / AP / Profimedia

Karim Adeyemi, comparat de Edin Terzic cu Road Runner

Adeyemi, a cărui mamă este româncă, a fost asemănat cu rapida pasăre Road Runner, după ce a sprintat mai mult de 60 de metri, i-a driblat pe Enzo Fernandez și portarul Kepa Arrizabalaga și a marcat.

„Meep Meep Meep! Și apoi se duce. Aceasta este calitatea lui Karim. A fost o lovitură de colț și ne-am apărat destul de bine. A fost o situație periculoasă, dar apoi, când vezi accelerația lui... prima lui atingere a fost acolo pentru a accelera jocul.

Dacă ești rapid ca el, atunci va fi foarte greu pentru orice apărare. A fost un gol grozav și foarte important pentru că a fost golul victoriei” - Edin Terzic, antrenorul Borussiei Dortmund, la BT Sport.

An nou, noroc nou pentru Borussia Dortmund

„Am început destul de prost meciul, dar ne-am luptat şi am reuşit să ne impunem în final. Mi-am spus că trebuie să marchez un gol, am încercat să câştigăm unu contra unu.

An nou şi noroc nou! Am jucat în faţa acestor suporteri, a fost incredibil. Am câştigat şi asta e important pentru meciul retur. Am vorbit mult între noi în cantonament, înainte de reluarea sezonului” - Karim Adeyemi.

Borussia Dortmund, care se află la o serie de șapte victorii consecutive în toate competițiile, se va deplasa la Londra pentru returul din 7 martie.