\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4 Vali Mihăilă sort encore blessé... c'est officiel on n'en peut plus. Il est en larmes sérieux, c'est quoi ce staff à Parma ? C'est quoi cette poisse ? C'est quoi ce corps en verre ?



Titularisation forcée, et voilà le résultat sur un repli anodin, encore un couac musculaire. pic.twitter.com/c25VZty9Qu