“Lasciate cinque euro, verranno usati da Piero per il mercato!”

(Patron #Zhang)



“Ooooohhh, sono 7 anni che sei qua e non parli ancora italiano! Che cacchio. Parla in italiano!”.

(Ds #Ausilio)



IL SIPARIETTO \uD83D\uDE02\uD83D\uDE02\uD83D\uDE02



(Via @90ordnasselA).



pic.twitter.com/XLhrCARYYv