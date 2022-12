FOTBAL Sâmbătă, 03 Decembrie 2022, 13:23

HotNews.ro

Anamaria Prodan, agent de fotbaliști, a vorbit la GSP Live despre acuzațiile de trucare de meciuri la pariuri care i-au fost aduse lui Laurențiu Reghecampf în timpul în care acesta activa ca fotbalist.

Anamaria Prodan Foto: GSP

În discuția cu moderatorul Costin Ștucan, Anamaria Prodan a povestit ce îi spunea Regchecampf atunci când îl întreba dacă sunt adevărate informațiile că a avut legătură cu lumea pariurilor.

„Am făcut totul pentru el. Dar nu am încălcat regulamente, nu am mers în zona cu iz penal. Am abilitatea să evit zona asta, fiind și avocat de meserie. Aveam 4 copii acasă, nu voiam să mă vadă cu cătușe. Am hotărât acasă exact așa: «Noi nu trăim din banii din fotbal. Pe mine mă interesează să ajungi mare, să nu avem legătură și treabă cu nimeni».

