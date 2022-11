FOTBAL Duminică, 13 Noiembrie 2022, 20:29

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

Manchester United a câștigat duminică seară pe terenul nou promovatei Fulham, la capătul unei partide tranșate de oaspeți în prelungiri (2-1).

Erik ten Hag si jucatorii echipei Manchester United Foto: Martin Rickett / PA Images / Profimedia

Manchester United, succes cu emoții pe Craven Cottage

Diavolii roșii par în continuare să nu se regăsească în actualul sezon, în ciuda unei victorii la scor în Cupa Ligii Angliei, cu Aston Villa (4-2), acum câteva zile.

Deși au făcut o primă repriză bună, reușind chiar să deschidă scorul în minutul 14 prin Christian Eriksen, oaspeții au fost egalați în repriza a doua, după ce Fulham a marcat chiar printr-un fost jucător al celor de la United, Daniel James (min 61).

Ultimul cuvânt l-a avut echipa lui ten Hag, care a reușit să dea lovitura în al treilea minut de prelungiri prin tânărul Alejandro Garnacho.

United rămâne pe locul 5 și se apropie la doar 3 puncte de Tottenham, care are un meci în plus față de formația de pe Old Trafford.

Fulham stagnează pe poziția a 9-a, cu 19 puncte după 15 etape.

Tot duminică s-a mai jucat și partida dintre Brighton (locul 7 - 21 puncte) și Aston Villa (locul 12 - 18 puncte), încheiată cu victoria formației antrenate de Unai Emery.