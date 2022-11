FOTBAL Sâmbătă, 12 Noiembrie 2022, 16:10

FCSB este din nou scoasă la „vânzare” de patronul său, Gigi Becali anunțând că „bate în retragere” din fotbal. De asemenea, omul de afaceri a dezvăluit suma pentru care va accepta să cedeze echipa vicecampioană a României.

Gigi Becali scoate FCSB la vânzare pentru 15 milioane de dolari

Într-o intevenție la ProArena, Becali a spus că se gândește tot mai des să se retragă din fotbal, acesta anunțând și suma pentru care este dispus să cedeze formația care este vicecampionă a României.

„Nu mai cumpăr... Bat spre retragere. Ce înseamnă asta? Nu mai cheltuiesc bani și încerc să mai reduc cheltuielile. Să dau 150.000 de euro pentru academie nu e în regulă. Dau 50.000 de euro.

La prima echipă la fel. Văd ce pot da afară, că le expiră contractele. Nu le-am mai făcut contracte lungi, că nu mai sunt fraier. Văd ce expiră, ce pot să vând. Trebuie să reduc cheltuielile încet, încet. Nu poți să știi încotro merge lumea. Pandemie, război... Nu poți să îți dai seama.

Eu vreau doar banii pe care i-am dat. Am dat 9,3 milioane de dolari când am transformat echipa, când am „furat” echipa cum zice.

Am furat echipa, dar am dat 9,3 milioane de dolari, când erau banii cât roata carului. Și mai vreau 6 milioane, bani dați de mine. Deci eu vreau 15 milioane.

Dacă văd că Tavi crește, o dau fără Tavi (n.r. Octavian Popescu). Pe el vreau să iau eu banii. Ce, nu găsesc soluții juridice?”, a spus Gigi Becali la ProArena.

După un parcurs catastrofal în Conference League (a fost una dintre cele mai slabe echipe din competiție), FCSB speră să prindă play-off-ul din SuperLiga (fosta Liga 1).

În acest moment, formația pregătită de interimarul Mihai Pintilii se află pe locul 8, cu 23 de puncte acumulate din 15 meciuri. Petrolul Ploiești (grupare care se găsește pe ultimul loc care duce în play-off) are 26 de puncte, dar și trei meciuri mai mult jucate.