FOTBAL Miercuri, 26 Octombrie 2022, 13:45

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

Formația patronată de Adrian Mititelu, FC U Craiova 1948, este fără antrenor după despărțirea de Marius Croitoru, dar finanțatorul echipei a confirmat că este în discuții cu mai mulți tehnicieni.

Adrian Mititelu Foto: AGERPRES

Walter Zenga, numele surpriză de pe lista lui Adrian Mititelu

Într-un interviu acordat celor de la Pro Arena, Adrian Mititelu a dezvăluit că este în discuții cu mai mulți antrenori, iar o posibilă variantă este și Walter Zenga, care este liber de contract din luna august a anului 2020, după despărțirea de Cagliari.

„Am colaborat. A fost o discuție de principiu și atât. Am vorbit cu Zenga și cu alte trei-patru persoane. Sunt și alte persoane cu care am încercat să colaborăm dar nu am luat o decizie.” - a declarat Adrian Mititelu.

Mai mult decât atât, finanțatorul formației din Bănie a oferit detalii și cu privire la momentul în care va anunța noul antrenor al echipei.

„Cu siguranță nu va fi mai devreme de săptămâna premergătoare meciului cu FCSB sau după meciul cu FCSB, când va fi acea pauză competițională. Deci, 90% va fi antrenor străin.” - a adăugat acesta.

După ce a fost demis de FC Argeș, Andrei Prepeliță, un apropiat de-al lui Adrian Mititelu, a fost de asemenea propus la echipa olteană, care se află în prezent pe locul 12 în Superliga României, la finalul turului.