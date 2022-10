FOTBAL Duminică, 23 Octombrie 2022, 09:17

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Inter și Fiorentina au oferit un adevărat spectacol în etapa a 11-a din Serie A, iar formația din Milano a obținut cele trei puncte după ce a înscris golul victoriei în minutul 90+5, scor 4-3.

Jucatorii echipei Inter Milano Foto: Insidefoto / ddp USA / Profimedia

Inter a condus cu 2-0 (Barella '2 şi Lautaro Martinez '15), dar scorul era egal după o oră de joc (Cabral '33 penalty și Ikone '60).

Același Martinez i-a readus pe oaspeți în avantaj ('73, penalty), Fiorentina a revenit din nou (Jovic '90), dar Mkhitaryan a punctat decisiv ('90+5).

În urma acestui succes, Inter ocupă locul 7 în clasament (21 de puncte, la egalitate cu Lazio și Udinese, dar are cel mai slab golaveraj și un meci în plus disputat). De cealaltă parte, Fiorentina se află pe locul 13, cu 10 puncte (are golaveraj mai bun decât Monza).

Se vor juca duminică în Serie A

13:30 Udinese vs Torino

16:00 Bologna vs Lecce

19:00 Atalanta vs Lazio

21:45 AS Roma vs Napoli.

Serie A, clasament provizoriu

1. Napoli (25-9 golaveraj) 26 puncte / 10 meciuri

2. AC Milan (24-11) 26 / 11

3. Atalanta (16-6) 24 / 10

4. AS Roma (13-9) 22 / 10

5. Lazio (21-5) 21 / 10

6. Udinese (19-10) 21 / 10

7. Inter (22-17) 21 / 11

8. Juventus (17-7) 19 / 11 etc.

Rezumatul partidei dintre Fiorentina și Inter Milano