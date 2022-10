FOTBAL Sâmbătă, 22 Octombrie 2022, 22:28

Silviu Dumitru • HotNews.ro

AC Milan a învins fără prea mari emoții nou-promovata Monza, scor 4-1, în etapa a 11-a din Serie A. Ciprian Tătărușanu a fost din nou integralist la gruparea milaneză și a pasat decisiv la primul gol.

Ciprian Tatarusanu Foto: Giuseppe Cottini/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

În minutul 16, Tătărușanu a degajat la jumătatea terenului, Brahim Diaz a preluat și s-a oprit doar după ce a trimis mingea în poarta lui Di Gregorio.

Același Diaz a dublat avantajul înaintea pauzei ('41), iar campioana en-titre a Italiei a mai punctat prin Origi ('65) și Leao ('84). „Tătă” nu a scăpat fără gol primit: Ranocchia ('70) a transformat o lovitură liberă.

Integralist la gazde, Ciprian Tătărușanu a primit nota 6 de la Tuttomercatoweb.

„Execuția lui Ranocchia rămâne o operă de artă, însă șutul a venit de la 30 de metri și poate că putea împinge mai mult în picioare pentru a ajunge la balon. A avut o intervenție bună la Carlos Augusto și multe alte momente în care a respins”, au notat jurnaliștii italieni.

„Întotdeauna vor fi comentarii pozitive și negative, astăzi pe teren am arătat ce pot face. Sunt și mai fericit pentru că am oferit prima mea pasă de gol. Am obținut o victorie importantă și datorită aceștei reușite. Avem o relație bună între portari, vorbim înainte și după meciuri și în timpul antrenamentelor. Îmi pare rău pentru Maignan, nu este niciodată plăcut să nu poți juca” - Ciprian Tătărușanu, pentru Dazn.

Doar alți 4 portari din cele mai importante 5 campionate ale Europei au mai oferit pase de gol în acest sezon: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Jordan Pickford (Everton) și Steve Mandanda (Rennes).

În urma victoriei de sâmbătă, AC Milan a egalat liderul Napoli, cu 26 de puncte (dar are golaveraj mai slab și un meci în plus disputat).

Serie A, clasament provizoriu

1. Napoli 26 puncte (25-9 golaveraj) / 10 meciuri

2. AC Milan 26 (24-11) / 11

3. Atalanta 24 (16-6) / 10

4. AS Roma 22 (13-9) / 10

5 Lazio 21 (21-5) / 10

5 Udinese 21 (19-10) / 10 etc.

Rezumatul partidei dintre AC Milan și Monza