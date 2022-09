FOTBAL Luni, 19 Septembrie 2022, 09:03

Vlad Lupu • HotNews.ro

FCSB a fost învinsă duminică de Universitatea Craiova, scor 1-2, în etapa a XI-a din Superliga, ajungând astfel la o singură victorie în opt etape. Nicolae Dică, antrenorul roș-albaștrilor, a încercat să explice forma slabă a echipei sale.

Nicolae Dica Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Echipa lui Mirel Rădoi a deschis scorul prin Mitrea ('32, penalti), trupa lui Nicolae Dică a egalat prin Compagno ('45+6, penalty), dar gazdele s-au impus până la urmă grație autogolului lui Oaidă ('66).

FCSB, înfrângere cu Universitatea Craiova: Nicolae Dică dă vina pe ghinion

Nicolae Dică susține că echipa antrenată de el are ghinion, mai ales după ce golul victoriei Craiovei a venit dintr-un autogol al roș-albaștrilor.

„Cum am început jocul, totul a fost echilibrat, apoi au deschis scorul, am încercat să avem o posesie mai bună şi am scos acel penalti prin care am egalat.

A venit însă autogolul acela nefericit. Se pare că sunt în zodia ghinionului, că numai mie mi se întâmplă! Numai autogol nu am avut până acum.

Locul din clasament este ruşinos. Asta am spus şi jucătorilor în vestiar ca e ruşinos ca în nouă etape să câştigi un joc.

Sunt greşeli mari în defensivă, dar ce pot să fac? Le-am arătat pe video, am explicat. Dar antrenorul este principalul vinovat.

Încerc să fac totul să câştigăm jocurile, dar pe teren intră jucătorii, nu intru eu. Nu pot să înţeleg cum în Europa arătăm într-un fel, iar în campionat suntem altfel.

Frică nu îmi este, eu am încredere în ceea ce fac. Cât timp am încrederea patronului, nu îmi este frică. Voi face totul să reuşim să urcăm în clasament. Dacă rămân eu la echipă” - Nicolae Dică.

Grație acestui succes, CSU Craiova a acumulat 17 puncte (golaveraj 13-12 și un meci mai puțin disputat) și a urcat pe locul 4. De cealaltă parte, FCSB nu își revine și se află pe locul 14 (8 puncte, golaveraj 11-15 și două restanțe).