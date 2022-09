FOTBAL Luni, 05 Septembrie 2022, 09:06

Vlad Lupu • HotNews.ro

AS Roma a fost umilită de Udinese, duminică, în deplasare, cu scorul de 4-0, în etapa a cincea din Serie A.

Jose Mourinho Foto: Nderim Kaceli / Alamy / Alamy / Profimedia

Golurile au fost marcate de Udogie ('5), Samardizic ('56), Pereyra ('75) şi Lovric ('82).

Este pentru a treia oară când antrenorul Jose Mourinho pierde cu patru sau mai multe goluri, după eşecurile pe când antrena Real Madrid (0-5 vs FC Barcelona în 2010) şi Manchester United (0-4 vs Chelsea în 2016).

Rezumatul partidei dintre Udinese și AS Roma

Serie A, etapa a cincea, rezultate

Fiorentina vs Juventus 1-1

AC Milan vs Inter 3-2

Lazio vs Napoli 1-2

Cremonese vs Sassuolo 0-0

Spezia vs Bologna 2-2

Verona vs Sampdoria 2-1

Udinese vs AS Roma 0-4.

Luni vor avea loc Monza vs Atalanta (19:30), Salernitana vs Empoli (19:30) și Torino vs Lecce (21:45), ultimele partide ale etapei.

Serie A, clasamentul în partea superioară

1. Napoli 11 puncte (5 meciuri disputate)

2. AC Milan 11 (5)

3. Atalanta 10 (4)

4. Udinese 10 (5)

5. AS Roma 10 (5) etc.