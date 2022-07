Cosmin Contra a rămas liber de contract după ce a pierdut inexplicabil titlul cu Al Ittihad în campioantul Arabiei Saudite. Șefii echipei s-au mișcat rapid și l-au anunțat pe noul tehnician: Nuno Espirito Santo, care le-a condus în trecut pe Tottenham sau Wolverhampton.

Deși avea opt puncte avans în fruntea clasamentului înainte de finalul sezonului, Al Ittihad, echipă antrenată de Cosmin Contra, a pierdut titlul în Arabia Saudită.

În ultima etapă, Al Hilal s-a impus cu 2-1 în fața celor de la Al Faysaly, în timp ce Al Ittihad nu a reușit să treacă acasă de Al Batin, echipă care a retrogradat.

Prin urmare, deși au avut un avans considerabil în fruntea ierarhiei, Cosmin Contra și Al Ittihad nu au reușit să obțină titlul în Arabia Saudită.

Contra a preluat-o pe Al Ittihad după 4 etape și în primele 19 meciuri cu el pe bancă echipa a înregistrat un singur eșec.

După ce a pierdut dezamăgitor titlul în Arabia Saudită, Al Ittihad nu i-a mai prelungit contractul lui Cosmin Contra.

În locul lui, șefii lui Al Ittihad l-au convins să semneze pe Nuno Espirito Santo.

Portughezul în vârstă de 48 de ani a condus-o pe Spurs în 2021 doar 17 meciuri, fiind înlocuit de Antonio Conte.

Antrenorul lusitan le-a mai antrenat și pe Porto sau Valencia.

Official. Former Spurs and Wolves manager Nuno Espirito Santo signs as new Al Ittihad manager until June 2024. \uD83D\uDFE1⚫️ #transfers



Nuno signed in the morning and it’s now confirmed by club statement. pic.twitter.com/tpXqcKFC8D