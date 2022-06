FOTBAL Miercuri, 15 Iunie 2022, 00:26

HotNews.ro

Fostul internaţional Gheorghe Popescu, consultant la Prima TV, a declarat, marţi seară, că eşecul cu Muntenegru este unul dintre cele mai triste ale fotbalului românesc, potrivit News.ro.

Gica Popescu Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

"Este o seară tristă, una dintre cele mai triste ale fotbalului românesc. Am pierdut fără drept de apel, nu am arătat nimic, nu am avut şut pe poartă, o seară pe care întreg fotbalul românesc o va uita cu greu", a declarat Popescu la Prima TV.

"Trebuie să acceptăm adevărul crunt, doar atât putem", a mai spus Popescu.

Echipa pregătită de Edi Iordănescu a pierdut cu 3-0 împotriva selecționatei Muntenegrului, pe stadionul Giulești, în etapa a patra din Grupa 3 A Diviziei B din Liga Națiunilor.