Reprezentativa Australiei s-a calificat la turneul final al Cupei Mondiale de fotbal din Qatar 2022 grație „portarului dansator” Andrew Redmayne, care a apărat penaltiul decisiv al unui jucător din Peru.

Andrew Redmayne are o poveste incredibilă în fotbalul mondial, care pare că a culminat cu intervenția decisivă din partida contra lui Peru.

„Portarul dansator”, recunoscut pentru mișcările sale energice din poartă la penaltiurile adversarilor, a dat probe la Arsenal, dar nu a ajuns niciodată să joace în afara Australiei.

În vârstă de 33 de ani, el a evoluat toată cariera în Australia, câștigând titlul cu Sydney FC după ce a apărat în 2019 două lovituri de departajare decisive pentru câștigarea campionatului.

În meciul dintre Australia și Peru disputat la Al Rayyan, în Qatar, scorul a fost 0-0 după 90 și 120 de minute, iar selecționata lui Graham Arnold s-a impus cu 5-4 la loviturile de departajare.

Cu trei minute înainte de finalul celor 120 de minute, Andrew Redmayne a fost trimis în teren pentru că era stabilit că el va apăra la penaltiuri.

Goalkeeperul a apărat din nou penaltiul decisiv folosindu-se de mișcările sale energice și a trimis Australia la Cupa Mondială din Qatar.

Australia va face parte din Grupa B la Cupa Mondială din Qatar (21 noiembrie-18 decembrie), alături de Franţa, campioana mondială en titre, Danemarca şi Tunisia.​

\uD83C\uDDE6\uD83C\uDDFAThe historic moment Australia’s dancing hero Andrew Redmayne ensured that Australia defeat Peru via penalties to win the AFC/CONMEBOL FIFA World Cup Qatar 2022 Playoff #AUSvPER|#Socceroos|#Australia pic.twitter.com/yPF2Ch5tJH