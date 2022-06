FOTBAL Duminică, 12 Iunie 2022, 21:10

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Laurențiu Reghecampf nu mai este antrenorul echipei CS Universitatea Craiova, a anunţat gruparea din Bănie, duminică, pe Facebook.

Laurentiu Reghecampf Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Laurențiu Reghecampf și-a reziliat contractul cu CS Universitatea Craiova

„Clubul Universitatea Craiova și antrenorul Laurențiu Reghecampf au decis, de comun acord, încetarea raporturilor contractuale.

Îi mulțumim lui Laurențiu Reghecampf pentru tot ceea ce a realizat la Știința și îi dorim mult succes mai departe”, a anunțat CSU Craiova.

Venit în iunie 2021 la Craiova, Reghecampf a calificat echipa în preliminariile Conference League, după ce a ratat pe rând mai multe obiective: a ocupat doar locul 3 în Liga 1 și a fost eliminat în semifinalele Cupei României.

44 de meciuri a adunat Reghecampf pe banca celor de la CSU Craiova: 25 de victorii, 7 remize și 12 înfrângeri.

„Așa este, am închis colaborarea în această seară (n.r. duminică seară) cu Universitatea Craiova. Vrea să mulțumesc mult publicului, jucătorilor și celor alături de care am muncit în acest an și să urez succes echipei mai departe. A fost o experiență interesantă” - Laurențiu Reghecampf, pentru DigiSport.

Laszlo Balint, foarte aproape de banca Universității Craiova

Potrivit Fanatik, patronul Mihai Rotaru a ajuns la un acord de principiu cu Laszlo Balint. Fostul antrenor al echipei UTA Arad, în vârstă de 43 de ani, ar urma să semneze chiar luni, 13 iunie.

Balint, care a pregătit UTA timp de doi ani și jumătate, a reușit să îi readucă pe arădeni în prima ligă după o așteptare de 12 ani ( a promovat la finalul sezonului 2019-2020).