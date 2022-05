Everton s-a salvat joi de la retrogradare la finalul unui meci dramatic cu Crystal Palace în care a întors rezultatul de la 0-2. Suporterii echipei lui Frank Lampard au invadat terenul, iar Patrick Vieira, tehnicianul oaspeților, l-a lovit pe unul dintre aceștia cu piciorul.

La pauză, trupa lui Frank Lampard era condusă cu 2-0 de Crystal Palace.

După ieșirea de la cabine, Everton a revenit și s-a impus prin golul lui Dominic Calvert-Lewin din minutul 85.

Victoria i-a adus lui Everton rămânerea în Premier League, cu o etapă înainte de final.

Fanii au invadat terenul, iar unul dintre aceștia l-a provocat pe legendarul Patrick Vieira, antrenorul lui Crystal Palace.

Deși a încercat să evite conflictul, Vieira nu s-a putut stăpâni și l-a lovit pe suporter cu piciorul.

Patrick Vieira a strâns în cariera sa de jucător 465 de meciuri pentru Cannes, AC Milan, Arsenal, Juventus, Inter Milano și Manchester City.

Patrick Vieira has been filmed in an altercation with an Everton fan on the pitch at Goodison Park during tonight’s pitch invasion. pic.twitter.com/MOliWvsSHJ