Frank Lampard a reușit să salveze joi seara Everton de la retrogradare, grație unei reveniri de senzație de la 0-2. Fanii nu și-au putut stăpâni bucuria și au invadat terenul pentru a sărbători alături de jucători.

La pauză, trupa lui Frank Lampard era condusă cu 2-0 chiar la ea acasă de către Crystal Palace.

După ieșirea de la cabine, Everton a revenit, iar Dominic Calvert-Lewin a marcat golul victoriei în minutul 85 cu o lovitură de cap.

Adus în luna ianuarie a acestui an, Frank Lampard a reușit să o salveze astfel pe Everton de la retrogradare, cu o etapă înainte de finalul stagiunii.

Fanii au invadat terenul pentru a sărbători succesul cu jucătorii, atât înainte de fluierul final, cât și după terminarea partidei. Everton joacă în Premier League de 71 de ani.

I never thought a relegation dog-fight would result in the absolute resurrection of our football club. But I truly think it has.



The fans have supported this team in ways I’ve never seen before in my life, at any club. Can’t wrap my head around it. Wild!



Everton are back \uD83D\uDC99 pic.twitter.com/P4SdnqWBOB