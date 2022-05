FOTBAL Sâmbătă, 07 Mai 2022, 11:12

Acum 36 de ani, pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan (Sevilla), Steaua București izbutea una dintre cele mai mari performanțe din istoria fotbalului românesc. CSA Steaua a marcat sâmbătă momentul prin mesaje speciale.

Rămâne memorabil şi peste ani comentariul lui Teoharie Coca Cozma: „Suntem finalişti, am câştigat cupa. Cupa Campionilor Europeni este la Bucureşti!”, „Apără Duckadam!”, „Lăcătuş trebuie să înscrie, Lăcătuş va înscrie!”, sau „Gabi Balint, omul nostru de gol!”, cuvinte sinonime cu cea mai mare performanţă din fotbalul românesc.

„Duminică, 8 mai 2022, retrăim împreună momentele unice alături de cei mai importanţi actori de pe scena fotbalului din România, Lăcătuş, Balint, marcatorii de pe Ramon Sanchez Pizjuan, Iovan, Bumbescu, Belodedici, Piţurcă sau Stoica, vor fi prezenţi pe stadionul Steaua”, a scris CSA Steaua Bucureşti.

Momentele de la Sevilla rememorate de câţiva jucători de legendă

„7 mai, este o dată de referinţă în fotbalul românesc. 7 mai, înseamnă că nu am jucat fotbal întâmplător, am scris istorie. 7 mai, va rămâne pururea în inima suporterilor stelişti şi a românilor, în general!” - Adrian Bumbescu.

„Sunt amintiri plăcute pentru că am realizat un lucru extraordinar. Am făcut milioane de oameni fericiţi, în acea noapte!” - Ștefan Iovan.

„Nu ştiu cum am ajuns în faţa punctului de la 11 metri. Erau deja patru penalty-uri ratate. Aş minţi dacă aş spune că am vrut să dau aşa, să trimit mingea sub bară. După ce am văzut că rataseră Loţi şi Miţi, mi-am zis că decât să apere portarul, mai bine o dau în bară sau în tribune. Am marcat, a fost bine pentru moralul nostru, am dat încredere jucătorilor care urmau să tragă, Balint şi Bărbulescu!” - Marius Lăcătuș.

„Eu nu am avut drept de joc la acel meci, dar am trăit de pe banca tehnică momentul. Am fost trecut antrenor secund în locul lui Iordănescu, iar el a fost trecut ca jucător, în locul meu. E mult mai greu pe bancă, tensiunea a fost extraordinară. Dar pentru mine rămâne o experienţă incredibilă!” - Tudorel Stoica.

„Numai eu ştiu cum îmi tremurau genunchii când mi-am luat elan! Am plecat şi nu m-am gândit la un colţ anume. Am simţit că portarul pleacă în stânga lui. Nu e un procedeu bun să priveşti portarul, să aştepţi. Apoi am ratat trei penalty-uri consecutive în campionat. Dar atunci, la Sevilla, s-a nimerit să fie! Târziu am realizat că suntem campionii Europei!” - Gabi Balint.

„Cu o seară înainte de finală am refuzat să intru pe teren. I-am spus lui nea Imi acest lucru. Am refuzat şi să execut eu penalty. Probabil că dacă se ajungea la a 11-a lovitură, eram forţat să execut şi eu. Trebuie să fiu sincer până la capăt, eu mă simţeam nepregătit pentru că nu mă antrenasem!” - Anghel Iordănescu.

Caseta tehnică a meciului din 1986

Steaua București - FC Barcelona 0-0; 2-0 după executarea loviturilor de departajare

Loviturile de departajare: au ratat - Alesanco, Pedrazza, Marcos, Alonso (Barcelona), Majearu (Steaua); au marcat - Balint și Lăcătuș

Stadion: Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla

Spectatori: 70.000

Data: 07.05.1986, ora: 20.15

Arbitri: Michel Vautrot; Alain Delmer, M.Girard (Franţa)

Steaua: Helmut Duckadam - Ştefan Iovan, Adrian­ Bumbescu, Miodrag Belodedici, Ilie Bărbulescu - Lucian Bălan (73 Anghel Iordănescu), Gavril Balint, Ladislau Boloni, Mihail Majearu - Marius Mihai Lăcătuş, Victor Piţurcă (112 Marin Radu II).

Antrenori: Emeric Ienei şi Anghel Iordănescu

FC Barcelona: Francisco Gonzalez Javier Urruticoechea - Gerardo Miranda Concepcion, Miguel Bernardo Blanquetti "Migueli", Jose Ramon Alesanco Ventosa, Julio Alberto Moreno Casas - Victor Munoz Manrique, Bernd Schuster (84 Jose Moratalla Claramunt), Marcos Alonso Pena, Angel Pedraza Lamita - Steve Archibald (111 Angel "Pichi" Alonso Herrera), Francisco Jose Carrasco Hidalgo.

Antrenor: Terry Venables

Executarea loviturilor de departajare dintre Steaua și Barcelona