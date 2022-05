Un suporter din Marea Britanie a plasat în august 2021 un bilet cu cota 2000, mizând pe faptul că Liverpool va cuceri toate trofeele puse în joc în sezonul actual.

Trupa lui Jurgen Klopp a câștigat deja Cupa Ligii Angliei (11-10 la penaltiuri cu Chelsea) și este în cursă pentru cucerirea altor trei trofee: Premier League (se află pe locul doi la un punct de liderul Man. City), FA Cup (în finala va juca împotriva lui Chelsea) și Champions League (în ultimul act va da piept cu Real Madrid).

Suporterul a plasat doar cinci lire sterline pe acest pariu, dar grație cotei uriașe (2000) ar putea câștiga 10.000 de lire.

Marți, Liverpool s-a calificat în finala Champions League după ce a trecut cu 5-2 la general de Villarreal.

Echipa antrenată de Jurgen Klopp joacă sâmbătă, de la 21:45, contra lui Tottenham, în etapa a 36-a din Premier League.

My bad boy still going. #LFC \uD83D\uDE4F\uD83C\uDFFC pic.twitter.com/2dlnByhWmP