FOTBAL Marți, 19 Aprilie 2022, 19:18

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Gerard Pique, fundașul echipei FC Barcelona nu consideră că se află într-un conflict de interese prin faptul că a participat împreună cu Federaţia Spaniolă de Fotbal (RFEF) la organizarea Supercupei Spaniei în Arabia Saudită, informează marca.com.

Gerard Pique Foto: Pressinphoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Publicaţia El Confidencial a dat publicităţii, luni, o serie de documente şi înregistrări ale unor convorbiri între jucătorul FC Barcelona Gerard Pique şi preşedintele Federaţiei Spaniole de Fotbal (RFEF), Luis Rubiales, legate de organizarea Supercupei Spaniei în Arabia Saudită, care ar putea dezvălui un posbil scandal de corupţie şi conflict de interese.

Conform înregistrărilor şi documentelor deţinute de sursa citată, Pique şi Rubiales au colaborat pentru a face presiuni asupra autorităţilor din Arabia Saudită de a plăti suma de 24 de milioane de euro drept comision pentru a găzdui Supercupa Spaniei în această ţară. Banii i-ar fi revenit lui Pique, prin firma lui de impresariat, Kosmos.

Pique l-a ajutat pe Rubiales să obţină acordul pentru mutarea Supercupei Spaniei în Arabia Saudită, printr-un contract finalizat în 2019.

Aceste dezvăluiri ar putea fi legate de un incident recent care a avut loc la RFEF. Federaţia Spaniolă de Fotbal a anunţat, joi, că a fost ţinta unui atac cibernetic. S-au furat documente, conversaţii şi înregistrări audio private aparţinându-le preşedintelui Luis Rubiales şi secretarului general Andreu Camps, a precizat forul spaniol.

Gerard Pique se apără: „Nu am greşit cu nimic, nici legal, nici moral”

În vârstă de 35 de ani, Pique a răspuns pe larg, marţi, acuzaţiilor formulate împotriva sa.

„Kosmos ajută Sela (n.r. - compania din partea saudită) şi suntem plătiţi de Sela şi nu de RFEF. Nu ştiu cum funcţionează lucrurile în ceea ce priveşte avocaţii şi contractele. Înţeleg că face parte din contractul cu Sela, dar de asta se ocupă avocaţii noştri. Contractul există şi, chiar dacă este un act adiţional, acesta se află în contract.

(n.r. - dacă nu putea fi altcineva în locul lui) Ar putea fi, da, dar ţinând cont de relaţia pe care o am cu preşedintele, înţeleg că ar fi trebuit să fiu eu. Nu regret, cred că am făcut o treabă foarte bună. Nu cred că am greşit cu nimic, nici legal, nici moral. Care este conflictul de interese? E o înregistrare audio scoasă din context, comisioanele sunt stabilite de RFEF, iar eu doar îi ajut să caute o formulă care să aibă sens pentru ei. Aceasta este o decizie sută la sută a RFEF. Eu doar încerc să îl ajut. Ce conflict mai poate fi?

O problemă comercială nu are nimic de-a face cu o problemă de pe teren. Eu aduc o oportunitate pentru RFEF. Ei trec de la a lua 120.000 de euro (n.r. - cât câştiga RFEF în vechiul format) la 40 de milioane de euro. Arbitrii vor fluiera mai bine? Avem legături foarte bune în Orientul Mijlociu, nu numai în Arabia Saudită. Oamenii ne-au spus că vor să aducă competiţii oficiale de fotbal şi de acolo, văzând panorama, am optat să vorbim cu Rubiales pentru a vedea dacă ar putea fi interesaţi să mute Supercupa acolo.

Am propus şi de la Kosmos să schimbăm formatul unei competiţii oficiale şi importante. Ar putea fi mai interesant. Preşedintelui i-a plăcut ideea, văzută în perspectivă cred că este un succes. Acum oamenii sunt super-încântaţi de Supercupă. Îmi amintesc că am mers la Tanger pentru a juca o ediţie, ceea ce este foarte diferit.

Arabia Saudită nu a fost singura, am vorbit cu Miami, au avut o propunere din partea Qatarului. Dacă îmi spuneţi că această competiţie va fi afectată de un acord comercial, atunci nu aveţi idee cine sunt. Se aruncă rahat de dragul de a arunca. În aceşti trei ani puteţi vedea dacă a existat vreun efect asupra competiţiei sau dacă ne-au ajutat să câştigăm, în condiţiile în care Atletico Madrid sau Real Madrid au câştigat”, a declarat Pique.

Gerard Pique: „Aş putea să-mi petrec toată viaţa întins pe o canapea fără să fac nimic”

El consideră că a perceput un comision normal în astfel de afaceri şi a ţinut să precizeze că nu face pentru bani munca de impresar.

„În lumea în care ne învârtim, un procent de 10 la sută este piaţa şi este relativ scăzut. Te poţi mişca pentru 15 la sută sau 20 la sută. Este o cifră în concordanţă cu ceea ce cer toate agenţiile pentru acest tip de management. Ne aflăm într-o cultură în care se crede întotdeauna că există o agendă ascunsă. Doar pentru că 100.000 de oameni sau 1.000 de oameni o fac, nu înseamnă că toată lumea o face.

Credeţi că, din cauza unui astfel de acord, preşedintele RFEF va spune ceva unui arbitru? Împotriva Real Sociedad B, împotriva Andorrei, am fost eliminaţi în nouă oameni şi cu un penalti.

Preşedintele trebuie să lupte pentru a genera cât mai mulţi bani. Dacă reuşeşte, îi merită (n.r. - despre salariul mărit al lui Rubiales). Asta se întâmplă în orice companie. Nu voi renunţa la ceva ce îmi place să fac. Nu am încetat niciodată să fac ceva din cauza a ceea ce spun oamenii. Ştiu ce am făcut. Nu am intrat în această afacere pentru bani, aş putea să-mi petrec toată viaţa întins pe o canapea fără să fac nimic.

În această societate, a face bani înseamnă succes, iar mie îmi place să am succes în tot ceea ce fac. Cu aceste 40 de milioane plăteşti foarte mult celor implicaţi, dar şi multor cluburi de mai jos.

Supercupa Italiei se juca în Arabia Saudită, iar ei sunt plătiţi cu şapte milioane pentru o competiţie similară. Odată cu schimbarea formatului, ei ne plătesc 40 de milioane pentru că avem semifinale şi finală, cu trei meciuri”, a spus Pique, care a adăugat că atât el, cât şi preşedintele Rubiales îi vor da în judecată pe cei care au făcut publice mesajele lor.

Președintele Federației Spaniole de Fotbal „este cinstit și nobil”

Pique declară că a vorbit cu preşedintele RFEF, Luis Rubiales, şi acesta este speriat de scandalul declanşat de dezvăluirile din El Confidencial.

„Da, pentru că era îngrijorat de ceea ce vor spune oamenii. I-am spus că trebuie să fim foarte calmi. Aş pune mâna în foc pentru el că nu a luat niciun comision, este cinstit şi nobil, am pus mâna în foc pentru el. Nu ştiu ce va ieşi. Cred că se vorbeşte ceva despre Regele Emerit, deşi nu-l cunosc. Poate l-am întrebat dacă poate să ne dea o mână de ajutor.

Nu cred că există o campanie împotriva mea, au fost să îl caute pe preşedintele RFEF şi au găsit asta. Au furat înregistrările audio de la el. Bineînţeles că este surprinzător. Nu este normal ca un jucător să fie implicat în acest tip de afaceri, dar asta pentru că jucătorul nu este implicat de obicei în astfel de lucruri. Îmi place şi mă bucur de acest lucru”, a mai spus Pique.

El a mai afirmat să singura ilegalitate este publicarea înregistrărilor audio.

„Aici, singurul lucru ilegal este că au luat nişte înregistrări audio private şi le-au transmis presei, nu trebuie să fii foarte deştept ca să ştii cine se află în spatele lor. Este o ştire care a apărut în 2019. Uitaţi-vă la arhive. Şi nu a fost o ştire. Acum, în 2022, au dat publicităţii înregistrări audio şi acum este o ştire”, a declarat Pique.

Trei ediţii ale Supercupei Spaniei s-au disputat până în prezent în Arabia Saudită. Organizarea competiţiei în Arabia Saudită a fost aspru criticată din cauza tratamentului la care sunt supuse femeile în această ţară.