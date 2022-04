​Chelsea a suferit sâmbătă prima umilință după ce a rămas fără patron (lui Roman Abramovich i-a fost suspendată licența de conducător de club): în etapa cu numărul 31 din Premier League, campioana Europei a fost învinsă cu 4-1 de Brentford, chiar pe Stamford Bridge.

Chelsea a deschis scorul prin Rudiger ('48), dar Brentford a obținut victoria după ce a marcat prin Janelt ('50, '60), Eriksen ('54) și Wissa ('87).

Liverpool și Manchester City continuă lupta pentru titlul de campioană, după ce ambele s-au impus cu 2-0 în meciurile disputate sâmbătă.

Liverpool vs Watford 2-0

Au marcat: Jota '22, Fabinho '89 (p)

Burnley vs Manchester City 0-2

Au marcat: De Bruyne '5, Gundogan '25

Leeds vs Southampton 1-1

Au marcat: Harrison '29 / Ward-Prowse '49

Wolverhampton vs Aston Villa 2-1

Au marcat: Jonny '7, Young '36 (a) / Watkins '86 (p).

Brighton vs Norwich 0-0

Tot sâmbătă, de la ora 19:30, Manchester United primește vizita celor de la Leicester.

1. Manchester City (70-18 golaveraj) 73 puncte / 30 meciuri

2. Liverpool (77-20) 72 / 30

3. Chelsea (58-23) 59 / 29

4. Arsenal (44-31) 54 / 28

5. Tottenham (47-36) 51 / 29

6. Manchester United (48-40) 50 / 29 etc.

FULL-TIME Chelsea 1-4 Brentford



An unbelievable result for Brentford after initially falling behind to Antonio Rudiger’s wonder strike for Chelsea!



They responded through Vitaly Janelt’s double, Christian Eriksen and Yoane Wissa for a famous win at Stamford Bridge#CHEBRE pic.twitter.com/NVs8Oz0QGP